Mersin'deki salgın hastaneleri Kovid-19'a "duvar" oldu

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'deki 5 salgın hastanesi, sağlık çalışanlarının özverili mücadelesi, fiziki altyapısı ve teknolojik donanımlarıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede önemli rol oynadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 11 Mart'ta, Türkiye'de bir kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurmasının ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Toros, Tarsus ve Silifke Devlet Hastanelerinde harekete geçildi.

Salgınla mücadelede görev alacağı ilan edilen bu 5 hastanede, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda "Kovid-19 polikliniği" oluşturuldu.

Bu süreçte poliklinik giriş ve çıkışlarında sıkı tedbirler alınırken, triyaj çadırlarında bulguları şüpheli olan vatandaşlar, sağlık personelleri eşliğinde gözetim alına alındı.

Tedavi sürecinde hem sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelesi hem de hastanelerin fiziki altyapı ve teknolojik donanımları, salgınının yayılımının önüne geçti.

Mersin, 5 salgın hastanesi ve tedbirlere büyük oranda uyulmasıyla Kovid-19 vakalarının en az görüldüğü iller arasında yer aldı.

- "Aldığımız tedbirler yerinde ve zamanında oldu"

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yeni normal" dönemle vatandaşların poliklinik hizmetlerine ulaşması için hastanelerin kapılarını açtığını söyledi.

Randevu sistemiyle hizmet veren hastanelerin Kovid-19'a karşı da tam donanımlı hizmet sunmaya devam ettiğinin altını çizen Bahçacı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Pandemi Kurulu ve Hıfzıssıhha kararlarıyla hem sosyal hayatı hem de insan sağlığını koordine ettiklerini anlattı.

Bahçacı, Mersin'deki vaka sayısının birçok kente oranla düşük olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kovid-19'u en başından itibaren çok yönlü olarak ele aldık. Hastanelerde uygulanan tedavi tek elden yürütüldü. Koronavirüs Bilim Kurulu'muz karar aldı, hastanelerimiz de uyguladı. Hastaları olabildiğince yoğun bakımlardan uzak tutmaya, yoğun bakıma alındıysa da en geç dönemde entübe etmeye çalıştık. Aldığımız tedbirler yerinde ve zamanında oldu. Halkımızın aldığımızın tedbirlere uyumunda zorluk yaşamadık."

Türkiye'nin, Kovid-19'la mücadelesinde, diğer ülkelere göre farklı bir strateji ve tedavi politikası uyguladığına dikkati çeken Bahçacı, salgın hastanelerinin burada aktif rol aldığını vurguladı.



- "Yerinde ve zamanında çok iyi bir filyasyon sağladık"



Kentte pandemi hastanesi ilan edilen sağlık tesislerinin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerini dikkate alarak hizmet verdiğini aktaran Bahçacı, şunları kaydetti:

"İlk vakamız çok önemliydi. İlk vakadan itibaren çok iyi izolasyon ve filyasyon sağladık. Filyasyondaki başarı bu hastalıktaki başarıyı öne çıkaran unsurlardan biridir. Bu ne kadar iyi olursa o kadar başarı olursunuz. Mersin halkı bize bu konuda destek oldu. Doğru bilgiyi zamanında aldık. Akşam aldığımız bilgiyi sabaha bırakmadık. Yerinde ve zamanında çok iyi bir filyasyon sağladık ve bunların sonuçlarını çok hızlı aldık."

Bahçacı, Mersin genelindeki vakaların yüzde 80'inin, belirti göstermeyen hastalar olduğunu belirterek "Biz bu hastalarımızı hastanede tedavi edip ısrarcı davranarak hedefe ulaştık. Bu da hastanelerimizdeki yatak kapasitesinin yerinde ve yeterli olduğunu gösterdi. Hastanelerdeki her odamız yoğun bakım niteliği taşıyordu. Bu durum bir avantaj oluşturdu." değerlendirmesini yaptı.