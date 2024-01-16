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Gündem Mersin'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama: Otobüs, hız kurallarını 3’e katlamış
Gündem

Mersin'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama: Otobüs, hız kurallarını 3’e katlamış

Yeniakit Publisher
2024-01-16 17:51:00 -
Mersin'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama: Otobüs, hız kurallarını 3’e katlamış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

 

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Mersin'in Aydıncık ilçesinde bugün meydana gelen; 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada, otobüsün tünel giriş çıkış kurallarına göre 3 katı hızlı olduğunu bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Kaza sonrası Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirilen verilerin hızla incelendiği, söz konusu veriler doğrultusunda 48 koltuk taşıma kapasitesine sahip otobüste 38 yolcunun seyahat ettiği, yönetmelik gereğince bulunması gereken şoför ve görevlinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır.
Ancak kazanın meydana geldiği 1124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği, görüntülerle belirlenmiştir. Maalesef sürücünün bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir."
Açıklamada, bir anlık dikkatsizliğin büyük kayıplara sebep olduğunun görüldüğü bu kaza gibi acı verici olayların bir daha yaşanmaması için tüm sürücülerden trafik kurallarına harfiyen uymaları, uyarıcı trafik işaret ve işaretçi levhalarına dikkat etmeleri istendi.

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