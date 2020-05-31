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Aktüel

Mersin'deki kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlının evlerinde silah ve mühimmat bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:24:52 -
Mersin'deki kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlının evlerinde silah ve mühimmat bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde dün aracında otururken mermi isabet eden kadının hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.U, A.C.E. ve B.Ş'nin adreslerinde polislerce arama yapıldı.

Aramada 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 41 fişek, 3 tabanca şarjörü ve 87 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anıt Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne motosikletle gelen B.U. ile A.C.E'nin tabancayla ateş açması sonucu ayağından yaralanan B.Ş'nin av tüfeğiyle karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı.

Park halindeki aracında oturan Sevilay Alkaç (55), göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

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