0553 313 94 23

Mersin'deki antik kentte yeni dönem kazı çalışmaları başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Bizans ve Roma dönemlerine ait nekropol, tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu Elaussia Sebaste Antik Kenti'ndeki 24. dönem kazıları, 13 uzman 9 öğrenci ve 12 işçi tarafından yürütülüyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:41
Mersin'deki antik kentte yeni dönem kazı çalışmaları başladı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaussia Sebaste Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları başladı.

Bizans ve Roma dönemlerine ait nekropol, tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu antik kentteki 24. dönem kazıları, Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annalisa Polosa'nın başkanlığında yürütülüyor.

Arkeolojik çalışmalarda, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Asena Kızılarslanoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sivas Müzesi arkeologlarından Ali Alkan da yer alıyor.

Polosa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni dönem kazılarının "büyük hamam-bazilika", "küçük hamam" ve "kayalık burun" ile "küçük kilise"nin güneyindeki alanda yapılacağını söyledi.

Kazı çalışmalarını arkeolog, antropolog, arkeozoolog, tarihçi, topoğraf, mimar ve restoratörlerden oluşan 13 uzman, 9 öğrenci ve 12 işçi ile yürüttüklerini belirten Polosa, büyük ve küçük hamam bölgesindeki yapılardaki kazıların tamamlanmasının ardından buranın ziyarete açılmasının planlandığını aktardı.

Polosa, bir önceki dönemde küçük kilise yapısının güneyindeki alanda Helenistik döneme ait olduğu düşünülen duvar yapısı bulunduğunu anımsatarak, "Bu yapı üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu duvar yapısı bize kentin erken dönem yerleşimi hakkında bilgi vermesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu bölge, 16. yüzyılda burada büyük bir yerleşkenin olduğunun ve insanların yaşadıklarının ipuçlarını veriyor." dedi.

Bugüne kadarki kazılarda sikke, seramik, sütun başlıkları, çatı kiremitleri gibi bulgular elde ettiklerini ifade eden Polosa, kazıların ekim ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:41
  1. Sivas
  2. Kastamonu
  3. Elaussia Sebaste Antik Kenti
  4. Mersin
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
    1. Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
    2. İnternet/oyun bağımlılığında çocuğumuz..
    3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    4. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    5. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    6. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    7. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    8. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    9. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    10. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    11. İzmit’te tarihi protokol
    12. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    13. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    14. Rıza Kayaalp finalde
    15. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    16. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    17. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    18. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    19. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    20. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    21. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    22. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    23. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    24. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    25. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    26. Artiz Mektebi beğenildi
    27. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    28. Matematikte başarının sırrı!..
    29. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    30. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı