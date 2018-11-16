THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

16 Kasım 2018 Cuma 09:13
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul - Mersin seferini yapan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 FS 727 plakalı yolcu otobüsü, TEM yolunun Tarsus yakınlarındaki Damlama mevkiinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 25 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı yolculardan 2'si araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Sıkışan yolcular ise ekiplerirn çalışması sonucu kurtarıldı. Trafik akışının tek şeride düştüğü bölgedeki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:13
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hava Kuvvetleri'ne operasyon!
    1. Hava Kuvvetleri'ne operasyon!
    2. Rusya'dan NATO tatbikatına müdahale
    3. Yargıtay'dan çok önemli yıllık izin..
    4. Ankara cuma namazı kaçta okunuyor-
    5. 'Erwin Koeman'ı seçmemin 5 nedeni var'
    6. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    7. Binali Yıldırım'dan 'Mustafa Kemal'..
    8. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat..
    10. Kocaman için 5 senelik plan!
    11. Doğu Anadolu’da köyler kar altında
    12. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    13. Murat Kurum'dan dar gelirli..
    14. Bu durumda çalışanlar dikkat!..
    15. İstanbullular dikkat! Seferler iptal
    16. FETÖ'nün adliye imamı tutuklandı!
    17. İstanbullular dikkat! İDO seferleri..
    18. Adana’da işçileri taşıyan servis aracı..
    19. Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
    20. İngiltere'de bir dönem daha kapandı
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Başörtüsüne zulüm! Gece kulübünde rezil teklif
    Başörtüsüne zulüm! Gece kulübünde rezil teklif
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!