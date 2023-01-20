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Ekonomi Mersin’de yeni orman yolları yaptırılacak
Ekonomi

Mersin’de yeni orman yolları yaptırılacak

Mersin Arslanköy Orman İşletme Şefliği 037, 052 Kod Nolu Yollar ve Kızılbağ Orman İşletme Şefliği 425 Kod Nolu ‘B’ Tipi Yeni Orman Yolu Yapımları işi için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 14:36:00 -
Mersin’de yeni orman yolları yaptırılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Arslanköy Orman İşletme Şefliği 037, 052 Kod Nolu Yollar ve Kızılbağ Orman İşletme Şefliği 425 Kod Nolu ‘B’ Tipi Yeni Orman Yolu Yapımı için ihale düzenlenecek. İhale kapsamında Arslanköy Orman İşletme şefliği 037 Kod Nolu Yol 3+970 Km. ve 052 Kod Nolu Yol 0+651 Km ve Kızılbağ Orman İşletme Şefliği 425 Kod Nolu Yol 1+554 Km yapılacak. İhale 08.02.2023 günü saat 10:00’da İşletme Müdür Yardımcısı Odası (206 Nolu Oda) olacak.

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