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Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı

Tarsus-Ankara Otoban yolu Davlama mevkiinde seyir halindeyken bir anda alev alarak yanmaya başlayan TIR, güçlükle söndürüldü.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:27
Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde hayvan yemi yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hurdaya döndü.

Olay, Tarsus-Ankara Otoban yolu Davlama mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Sürücü Enver Helli, yönetimindeki 31 YS 456 plakalı TIR, Adana yönüne giderken Damlama mevkiinde geldiğinde bir anda alev aldı. Sürücü aracı durdurup, alevlere müdahale etmek istedi. Büyüyen alevler TIR'ı sararken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Köpüklü su kullanan ekipler, uzun uğraşlar sonrasında alevleri kontrol altına alıp, yanan TIR'ı söndürdü. TIR, demir yığınına dönerken şoförü Helli, yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle Tarsus-Ankara otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden açılırken, polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:27
  1. Mersin
  2. Ankara
  3. Adana
  4. Tarsus
  5. TIR yangını
  6. yangın söndürme çalışmaları

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