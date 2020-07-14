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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:20:40 -
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatanlar ve bu şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilenlere yönelik çalışma başlattı.

Erdemli ve Mezitli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde, bir kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 28 av tüfeği kartuşu, 12 cep telefonu, 10 GSM kartı, 2 flash bellek, 2 tablet, bahis kuponları ve içinde notlar bulunan ajanda ele geçirildi.

Yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 18 kişiye de idari para cezası verildi.

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