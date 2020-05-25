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Aktüel

Mersin'de yangın çıkan evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 22:21:04 -
Mersin'de yangın çıkan evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir apartman dairesinde hasara neden olan yangında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki apartmanın 6. katındaki daireden dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı.

Kimsenin olmadığı evdeki "Balkız" adlı kedi, ekipler tarafından kurtarılarak ev sahibi Seher İlik'e teslim edildi.

Kediyi görünce sevinç yaşayan İlik, ekiplere teşekkür ederek, "Benim canım neyse o da bizim için oydu. Torunumun kedisi. Ona hiç kıyamazdık. Allah korudu." dedi.

Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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