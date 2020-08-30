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Aktüel Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 4 saatte kurtarıldı
Aktüel

Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 4 saatte kurtarıldı

AKUT ekiplerince kurtarılan keçiye sahibinin sarılması dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:21:09 -
Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 4 saatte kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçta mahsur kalan keçi 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Besici Ahmet Baş, ilçeye bağlı Kayacı mevkisinde yamaçta mahsur kalan keçisini kurtarmak istedi.

Keçiyi bulunduğu yerden kurtaramayan Baş, durumu AKUT Mersin ekibine bildirdi.

Bölgeye giden AKUT ekibi 4 saatlik çalışma sonucu keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Besicinin, keçisine sarılması dikkati çekti.


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