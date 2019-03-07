0553 313 94 23

Mersin'de yakalanan uyuşturucu satıcıları bakın kim çıktı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda enselenen 3 kişinin terör örgütü PKK'nın mensubu olduğu ve eylemlerine de katıldığı ortaya çıktı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:30
Mersin'de yakalanan uyuşturucu satıcıları bakın kim çıktı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda tutuklanan 3 şüphelinin, terör örgütü PKK'nın mensubu olduğu ve eylemlerine de katıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Suçüstü enselendiler

Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu satıcısı A.T'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, PKK üyesi olduğu ve terör örgütünün birçok eylemine katıldığı, kardeşinin de geçmiş yıllarda bir terör operasyonunda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Zanlının evindeki aramada da çok sayıda örgütsel doküman ve uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerin, Akdeniz'deki Demirtaş Mahallesi ile Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'nde düzenlediği 2 ayrı operasyonda da H.K. ile H.K. uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İncelemede, 2 zanlının da PKK üyesi olduğu ve örgütün birçok eylemine katıldığını belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan terör örgütü üyesi uyuşturucu satıcıları, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:30
  1. Mersin
  2. PKK
  3. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KBÜ’de“Göç ve Kadın” programı ile göçün kadınlar üzerindeki etkisi anlatıldı
    1. KBÜ’de“Göç ve Kadın” programı ile..
    2. Sanayide “4 koldan 2023 atağı”
    3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    4. Üniversite mezunu becerilerinde..
    5. Sosyal konutlar için talep alımları..
    6. Uyuşturucu madde ticaretine 1 tutuklama
    7. "Cumhur İttifakı'nı Türkiye'yi..
    8. Mudanya’da proje üreten okul METEM
    9. Lisede yapılan KBRN tatbikatı..
    10. (Özel) Bisiklet tamiri için eşine..
    11. "VAR'dan sonra hakem hataları çok..
    12. Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens..
    13. Yenimahalle’de 8 Mart Kadınlar Günü..
    14. Ümmet Akın’a Alatepe ve Gözpınarı’nda..
    15. Çevreyi ve toprağı koruyacak 92..
    16. Merkez faizde direniyor
    17. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar’dan..
    18. Goalball’ın melekleri Erzurum’da
    19. Ankara'da 2 belediye otobüsü çarpıştı
    20. Bakan Turhan: Akıllı ulaşım,..
    21. Başkan Toltar veda etti
    22. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı! Çok..
    23. 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara..
    24. D-100 Karayolu sebze bahçesine döndü
    25. İmam, doktor, öğretmen ve psikolog..
    26. Avrupa borsaları
    27. Başkan adayı Tosun’dan Bodrumlu..
    28. GRAFİKLİ - PSG'nin Avrupa'da yüzü..
    29. Satranççı kız kardeşlerin birincilik..
    30. Beşiktaş'tan Mehmet Özdilek bombası!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak