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Yerel Mersin’de ‘vurgun’ operasyonu
Yerel

Mersin’de ‘vurgun’ operasyonu

Mersin'de internetten garantili bahis kuponu bahanesiyle 20 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen "vurgun" operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 10:04:00 -
Mersin’de ‘vurgun’ operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden garantili kupon bahanesiyle yasa dışı bahis sitelerine yönlendirip başkaları adına kayıtlı cep telefonu hatlarından ulaştıkları kişilerden, kazandıkları ücreti banka hesaplarına yatırmaları için "vergi" adı altında para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yapanlar olduğunu tespit etti.

Ekipler, 3 ay boyunca yürütülen çalışmalarda, banka şubelerinin güvenlik kameraları görüntüleri ile çeşitli cep telefonu hatlarına ait HTS kayıtlarını takibe aldı.

Dolandırdıkları 20 kişiden elde ettikleri paraları, 4 ayrı bankaya ait hesaplar arasında EFT yaptıktan sonra çektiği belirlenen şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, "vurgun" operasyonunu başlattı.

Kentteki 12 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, A.S, F.A, İ.İ, İ.U, K.Ö, Ş.Ş, Y.Ş, A.Ş, Y.Ş, M.B, İ.K. ve M.Ş. yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda bahis kuponu ve fişek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S, F.A, İ.İ, İ.U, K.Ö, Ş.Ş. ve Y.Ş. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Zanlılar bankalara ait güvenlik kameralarınca görüntülendi

Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık yaparak kazandıkları paraları, çeşitli bankalara ait ATM'lerden tahsil ettikleri anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 500 bin lira para tespit edildi.

Başka kentlerde yaşadığı belirlenen diğer örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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