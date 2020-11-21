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Aktüel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
Aktüel

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 09:26:35 -
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 2 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde 54 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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