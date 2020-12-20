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Aktüel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:04:38 -
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ilçede uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheliler takibe alındı.

İki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 112 uyuşturucu nitelikli hap, 1,33 gram sentetik uyuşturucu, 99 gram toz bonzai, 0,92 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 18 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

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