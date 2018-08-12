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Mersin'de trafik kazası: 2 kişi öldü

Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:17
Mersin'de trafik kazası: 2 kişi öldü

Nakıp Keklik (31) yönetimindeki 01 TR 572 plakalı motosiklet D-400 karayolu Girne Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yaşar'a (16) çarptıktan sonra devrildi.

Kazada ağır yaralanan Keklik ve Yaşar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Nakıp Keklik’'in Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Tarsus İlçe Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 22:17
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