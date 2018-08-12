Mersin'de trafik kazası: 2 kişi öldü

Nakıp Keklik (31) yönetimindeki 01 TR 572 plakalı motosiklet D-400 karayolu Girne Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yaşar'a (16) çarptıktan sonra devrildi.

Kazada ağır yaralanan Keklik ve Yaşar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Nakıp Keklik’'in Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Tarsus İlçe Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi.