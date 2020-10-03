Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerinden haberdar olunan 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Şehir genelinde birçok adreste düzenlenen operasyonlarda zanlılardan dokuzu gözaltına alındı.
Operasyonda aranan ancak "ölü" gösterilen bir şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin konutlarından ele geçirilen dijital materyaller incelenmeye alındı.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin aranmasına devam ediliyor.