  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Mersin'de tatlısu kaynaklarına 113 bin sazan yavrusu bırakıldı
Ekonomi

Mersin'de tatlısu kaynaklarına 113 bin sazan yavrusu bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 13:41:52 -
Mersin'de tatlısu kaynaklarına 113 bin sazan yavrusu bırakıldı

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli tarım kentlerinden Mersin'de balık sayısının artırılması ve balıkçılık faaliyetinin geliştirilmesi için tatlısu kaynaklarına 113 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen 113 bin aynalı sazan yavrusu kente getirildi.

Yavrular, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 19 göl ve gölet ile tatlısu kaynaklarıyla buluşturuldu.

- "Mersin su kaynakları açısından zengin bir il"

Mersin İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Nevzat Zayim, AA muhabirine, kentte son dönemlerde çok sayıda gölet yapıldığını söyledi.

Yeni yapılan göletlere, balık popülasyonunun artırılması için 113 bin aynalı sazan yavrusu bıraktıklarını ifade eden Zayim, balıkların 40 santimetre büyüklüğe ulaştığında avlanabileceğini kaydetti.

Kentteki su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Zayim, şöyle devam etti:

"Mersin'in hemen hemen her ilçesinde bir alabalık tesisi bulmak mümkün. Kentimiz, deniz balığı avcılığında da ön sıralarda. Kentte çok büyük balık yetiştiriciliği yapılan çiftliklerimiz de mevcut. Bunlar Akdeniz'de kiralanan deniz sahalarında yapılıyor. Üretim kapasitemiz yaklaşık 23 bin ton civarında. İç sulardaki tesislerimizle beraber ilimiz genelinde yaklaşık 40 bin ton balık üretiliyor. Burada üretilen balıklarımız Türkiye'ye dağıtılıyor."

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da bırakılan balıklarla ilgili en az bir üreme dönemi avcılık yapılmaması uyarısında bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir
Ekonomi

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgazın keşfedilmesinin diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini belirten Altın Madencileri Derne..
Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi
Gündem

Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi

Doğu Akdeniz’de Türk jetlerimiz Yunanistan F-16’larının tacizini engelledi.
Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi
Gündem

Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Adana’da yapılan köprüye, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin adı verilmiş..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı