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Aktüel

Mersin'de tartıştığı komşusunun yumruk atması sonucu öldüğü iddiası

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:41:06 -
Mersin'de tartıştığı komşusunun yumruk atması sonucu öldüğü iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kişinin tartıştığı komşusunun yumruk atması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Altaylar Mahallesi'nde bir apartmanda A.A'nın (25), 3 gün önce gürültü nedeniyle tartışıp, attığı yumruk nedeniyle yere düşen Fatih Dikili (32), Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Dikili, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay günü ifadesinin ardından serbest bırakılan A.A. polis ekiplerince Antalya'da yeniden gözaltına alındı.

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