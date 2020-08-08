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Aktüel

Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi av tüfeğiyle vuran zanlı tutuklandı

2 kişinin av tüfeğiyle vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:20:25 -
Mersin'de tartıştığı 2 kişiyi av tüfeğiyle vuran zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde asker için düzenlenen kına törenine katılan H.D, F.Ö ve T.Y. arasında tartışma çıktı.

Çevredekiler tarafları ayırdı.

H.D. ve F.Ö'ye, olay yerinden ayrıldıkları araçtan indikleri sırada T.Y. tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

Yaralanan F.Ö. ve H.D, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

T.Y'nin, kaçmaya çalışırken karşılaştığı devriye görevi yapan bekçileri de silahla tehdit ettiği öğrenildi.

Bekçiler tarafından yakalanan T.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu arada, T.Y'nin tartıştığı 2 kişiye av tüfeğiyle ateş açma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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