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Yerel Mersin'de takibe alınan araçtan 'cephanelik' çıktı
Yerel

Mersin'de takibe alınan araçtan 'cephanelik' çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde ekiplerin yaptığı takip sonucu yivsiz av tüfeği satışı bir kişi yakalandı. Araçta yapılan aramalarda resmen cephanelik çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:39:00 -
Mersin'de takibe alınan araçtan 'cephanelik' çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde izinsiz ve ruhsatsız olarak yivsiz av tüfeği satışı yapan kişiye yönelik operasyon yapıldı.

Tarsus Jandarma Komutanlığı ekipleri, yivsiz av tüfeği satışına yönelik istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler ilçe merkezi ve köylerde bir kişinin ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca sattığını tespit etti.

Şüphelinin araştırmalar sonucu kimliği tespit edildi. Başlatılan takip sonucu Kurtçukuru Mahallesi'nde kişinin kullandığı araç durdurulup, arama yapıldı.

Aramada 24 yivsiz av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise 11 yivsiz av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 3 havalı tüfek, 550 av tüfeği fişeği, 400 kurusıkı tabanca fişeği bulundu.

Silahlarla koyulurken, şüpheli hakkında 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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