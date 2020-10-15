  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Aktüel

Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:40:14 -
Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde, çevredekiler, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cesedi kanaldan çıkardı.

Cesedin Mehmet Atabey (17) adlı bir gence ait olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi. Düzenlemenin yapıldığını aktaran..
Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!
Siyaset

Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iması iddialarıyla tepkileri üzerine çeken AYM üyesi Engin Yıldırım için çok..
AK Partili vekilden olay konuşma! Meclis'te HDP'liler bile ayağa kaktı
Gündem

AK Partili vekilden olay konuşma! Meclis'te HDP'liler bile ayağa kaktı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, "Dayanışma ve kararlılık, teröre vereceğimiz en büyük, en anla..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay