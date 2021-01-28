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Yerel Mersin’de şok olay! Evden 15 kamyon çöp çıktı
Yerel

Mersin’de şok olay! Evden 15 kamyon çöp çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, atık biriktirilen evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 13:18:00 -
Mersin’de şok olay! Evden 15 kamyon çöp çıktı

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki müstakil evden kötü koku geldiği ihbarı üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yaşadığı öğrenilen evde yaklaşık 30 ton evsel atık biriktirildiğini tespit etti.

Ekiplerin, gün boyu süren çalışmasıyla 15 kamyona yüklenen çöpler atık toplama merkezine taşındı.

Ev, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

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