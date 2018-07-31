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Mersin'de silahlı saldırı: 7 kişi yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü kadın 7 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

31 Temmuz 2018 Salı 16:26
Mersin'de silahlı saldırı: 7 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Kızılca Mahallesi Devrent Yaylası'nda Selahattin U. adlı kişi, ailesi hakkında asılsız dedikodu çıkardıklarını ileri sürdüğü kişilerin evine silahlı baskın düzenledi. Olayda rastgele açılan ateş sonucu evde bulunan A.U., T.D., Ç.U., S.D., İ.D., A.U. ve Ş.İ. adlı kişiler pompalı tüfekle çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan A.U. Mersin Şehir Hastanesine, diğer yaralılar ise Anamur ve Bozyazı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olaydan sonra kaçan şüpheli Selahattin U. ile babası M.A.U. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:26
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