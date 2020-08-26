  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de seminer döneminde okula çağrılan öğretmende Kovid-19 çıkması
Aktüel

Mersin'de seminer döneminde okula çağrılan öğretmende Kovid-19 çıkması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: - "O okuldaki herhangi bir öğretmenimizde virüs çıkarsa, öğretmenlerimizin ve ailelerinin sağlığının riske atılmasının sorumluluğunu kim taşıyacaktır?" - "Öğretmenlerimizin sağlığı, çocuklarımızın ve dolayısıyla tüm toplumun sağlığını etkileyecektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:15:08 -
Mersin'de seminer döneminde okula çağrılan öğretmende Kovid-19 çıkması

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Mersin'de seminer döneminde okula çağrılan öğretmende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkmasına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde okullarımızda benzer vakaları maalesef göreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bu konuda taşra teşkilatını uyarması lazım." ifadelerini kullandı.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de yakınlarının Kovid-19 testi pozitif çıkan öğretmenin okul müdürünü uyarmasına rağmen seminer döneminde okula çağrıldığını ve daha sonra bu öğretmende de Kovid-19 çıktığını belirtti.

Bu öğretmenle aynı ortamı paylaşan onlarca öğretmen ve ailelerinin tedirgin olduğunu aktaran Geylan, "Yarın o okuldaki herhangi bir öğretmenimizde virüs çıkarsa, öğretmenlerimizin ve ailelerinin sağlığının riske atılmasının sorumluluğunu kim taşıyacaktır?" sorusunu yöneltti.

Geylan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde okullarımızda benzer vakaları maalesef göreceğiz. MEB'in bu konuda taşra teşkilatını uyarması lazım. Kimse kraldan çok kralcı olmasın. Önce sağlık. Salgınla mücadele başka süreçlere benzemez, 'mış gibi' yaparsak bunun bedelini toplum olarak hepimiz ödeyeceğiz. Her kademedeki eğitim yöneticilerine ve karar alıcılara sesleniyorum; arazlı bazı zihinlerin öğretmenlerimize yönelik taciz ve mesnetsiz değerlendirmelerine kulak asmayın. Öğretmenlerimizin sağlığı, çocuklarımızın ve dolayısıyla tüm toplumun sağlığını etkileyecektir."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar alacaklara tavsiyelerde bulunarak Mart 2021 için kritik bir müjde haberi verdi.
Koçtaş
Yaşam

Koçtaş

Koçtaş kimin? Koçtaş’tan nasıl alışveriş yapılır? Koçtaş’ta ne satılıyor?
İsrail Lübnan köylerini bombaladı
Dünya

İsrail Lübnan köylerini bombaladı

İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Katil devlet İsrail de misilleme amaçlı olarak Lü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı