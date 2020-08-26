Mersin'de seminer döneminde okula çağrılan öğretmende Kovid-19 çıkması

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Mersin'de seminer döneminde okula çağrılan öğretmende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkmasına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde okullarımızda benzer vakaları maalesef göreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bu konuda taşra teşkilatını uyarması lazım." ifadelerini kullandı.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de yakınlarının Kovid-19 testi pozitif çıkan öğretmenin okul müdürünü uyarmasına rağmen seminer döneminde okula çağrıldığını ve daha sonra bu öğretmende de Kovid-19 çıktığını belirtti.

Bu öğretmenle aynı ortamı paylaşan onlarca öğretmen ve ailelerinin tedirgin olduğunu aktaran Geylan, "Yarın o okuldaki herhangi bir öğretmenimizde virüs çıkarsa, öğretmenlerimizin ve ailelerinin sağlığının riske atılmasının sorumluluğunu kim taşıyacaktır?" sorusunu yöneltti.

Geylan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde okullarımızda benzer vakaları maalesef göreceğiz. MEB'in bu konuda taşra teşkilatını uyarması lazım. Kimse kraldan çok kralcı olmasın. Önce sağlık. Salgınla mücadele başka süreçlere benzemez, 'mış gibi' yaparsak bunun bedelini toplum olarak hepimiz ödeyeceğiz. Her kademedeki eğitim yöneticilerine ve karar alıcılara sesleniyorum; arazlı bazı zihinlerin öğretmenlerimize yönelik taciz ve mesnetsiz değerlendirmelerine kulak asmayın. Öğretmenlerimizin sağlığı, çocuklarımızın ve dolayısıyla tüm toplumun sağlığını etkileyecektir."



