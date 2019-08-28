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Mersin’de ’Saklı Şelale’ turizme kazandırılıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde yeni keşfedilen ’Saklı Şelale’ye ulaşımı kolaylaştırıp, şelalenin turizme kazandırılması amacıyla yürüyüş yolu yapıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:37
Mersin’de ’Saklı Şelale’ turizme kazandırılıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde yeni keşfedilen ’Saklı Şelale’ye ulaşımı kolaylaştırıp, şelalenin turizme kazandırılması amacıyla yürüyüş yolu yapıldı. Merdivenlerin de bulunduğu yaklaşık 100 metrelik yürüyüş yolu parkuru ile doğaseverler artık şelaleye daha çabuk ve daha güvenli ulaşabilecek.


2 yıl önce keşfedilen ancak vadi içinde ulaşımında büyük güçlük yaşanan şelalenin turizme kazandırılması için Erdemli Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Bu çalışmaların ilk etabında şelaleye ulaşımın kolaylaştırılması amaçlanarak vadi içinde yaklaşık 100 metrelik yürüyüş yolu yapıldı.


Yürüyüş yoluyla birlikte kolaylıkla şelaleye ulaşan vatandaşlar, doğa harikası şelaleyi görmenin mutluluğunu yaşıyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçeye bağlı Koramşalı Mahallesi’nde keşfedilen şelaleyi turizme kazandırmak amacında olduklarını belirtti. Tollu, "Erdemlimizin her yanı ayrı bir güzel, nereye gitseniz tarih fışkırıyor, güzellik, mükemmel bir doğa fışkırıyor. Saklı Şelale yeni yeni bilinen ve ilk defa gün yüzüne çıkarılan bir yer. Belediyemiz burada ciddi bir çalışma yaptı. Daha önce insanlar şelalenin olduğu yere ulaşamazken, şu an rahatlıkla merdivenler vasıtası ile şelaleye ulaşabilecekler" dedi.


Bölgeye ulaşımı sağlayacak yol alt yapısı ile otopark ve çevre düzenlemesi yapmayı da planladıklarını ifade eden Tollu, "Bu çevreyi, turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Zaten Erdemli’nin her tarafı güzelliklerle dolu. Bize düşen de var olan bu güzellikleri gün yüzüne çıkarıp, daha da güzel hale getirmek" diye konuştu.


Koramşalı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt da yapılan çalışmaları yörenin tanıtımı açısından önemli bulduklarını aktararak "Çalışmalardan güzel bir sonuç elde edeceğiz, çevre düzenlemesi yapıldığında daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.


Övgü üzerine geldiklerini anlatan ziyaretçiler ise şelalenin doğa harikası olduğunu dile getirdi.


Yürüyüş yolunun yapılmasıyla kolaylıkla şelaleye ulaşan vatandaşlar ve fotoğrafçılar şelalenin manzarasının tadını çıkardı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:37
  1. doğa
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