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Yerel Mersin'de sahte içki operasyonu
Yerel

Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'in Toroslar ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:53:00 -
Mersin'de sahte içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 2 adreste sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Gülnar ilçesi Sarıkavak Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır 316 litre şarap, 30 litre rakı ve sahte içki yapımında kullanılan damıtma mekanizması ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Toroslar ilçesi Tozkopan Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen baskında satışa hazır 13 litre rakı, 14 litre votka, 1 litre viski ve 58 litre metil alkol bulundu, bir şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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