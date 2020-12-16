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Aktüel Mersin'de sağanak ve fırtınanın zarar verdiği bölgelerde hasar tespiti yapılıyor
Aktüel

Mersin'de sağanak ve fırtınanın zarar verdiği bölgelerde hasar tespiti yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:11:14 -
Mersin'de sağanak ve fırtınanın zarar verdiği bölgelerde hasar tespiti yapılıyor

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte 14 Aralık'ta etkili olan sağanak ve fırtınanın zarar verdiği bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, aşırı yağış nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında zarar gören noktalarda çalışma başlattı.

Fırtınadan devrilen ağaçları kaldıran görevliler, denizden gelen çamur, birikinti ve çeşitli atıkları da temizlendi.

İhbarları da değerlendiren ekipler, ızgara ve kanal temizliği yaparak su birikintilerinin tahliyesini gerçekleştirdi.

Mezitli Belediyesi ekipleri de ilçede temizlik ve onarım çalışmaları yaptı.

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