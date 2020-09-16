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Aktüel Mersin'de PYD/PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı
Aktüel

Mersin'de PYD/PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:24:53 -
Mersin'de PYD/PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir kişinin yasa dışı yollarla Tarsus ilçesine geldiği tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda saklanmış olduğu evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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