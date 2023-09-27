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Yerel Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı yakalandı
Yerel

Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 07:08:00 -
Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları öne sürülen 12 zanlının kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda N.G, M.E.Ç, F.D, M.S, İ.K, M.İ, B.T, N.K, F.G, Y.A, S.Ç. ve F.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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