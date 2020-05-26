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Aktüel

Mersin'de otomobilin tamponuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:19:28 -
Mersin'de otomobilin tamponuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubuna hizmet veren otomobilin tampon kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'nde görevde olan Vefa Destek Grubu ekipleri, kullandıkları otomobilin ön tamponundan gelen sese bakınca bir kedi yavrusunun sıkıştığını farketti.

Çalışma başlatan ekipler, otomobilin ön lastiklerinden birini söküp tampona sıkışan kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Yavru kedi, daha sonra annesinin bulunduğu alana bırakıldı.


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