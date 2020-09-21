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Aktüel Mersin'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücü hayatını kaybetti
Aktüel

Mersin'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:28:02 -
Mersin'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücü hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücü yaşamını yitirdi.

K.H. yönetimindeki 33 UE 228 plakalı otomobil, Çubukkoyağı Mahallesi D-400 kara yolunda, önce E.A.B'nin (52) kullandığı 33 ZE 244 plakalı motosiklete, ardından da sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen seyir halindeki 2 araca çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü K.H. ise gözaltına alındı.

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