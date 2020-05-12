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Aktüel

Mersin'de otomobil taşıyan tır yandı

Tır ile dorsesinde yüklü 8 otomobil zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-12 21:44:56 -
Mersin'de otomobil taşıyan tır yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan tır ile taşıdığı 8 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, C.Y'nin kullandığı dorsesinde 10 otomobil yüklü 35 ALP 302 plakalı tır, otoyolda Pozantı yönüne giderken Taşobası Mahallesi yakınında alev aldı.

Şoför, tırı güvenli alana çekip itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, tırın yanı sıra 8 otomobilde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.


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