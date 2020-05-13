  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de müzik eğitimi alan öğrencilerden uluslararası başarı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:18:45 -
Mersin'de müzik eğitimi alan öğrencilerden uluslararası başarı

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören 3 öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen uluslararası yarışmalarda iki özel ödül ve bir ikincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Piyano Ana Sanat Dalı eğitmenlerinden Ayan Kömür'ün öğrencisi Sezin Ege Kabaklı ve Keman Ana Sanat Dalı eğitmenlerinden Lily Tchumburdze'nin öğrencisi Laçin Akyol, Almanya'nın Düsseldorf kentinde Anton Rubinstein Akademie'nin düzenlediği yarışmada finale kaldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen finalde Kabaklı, I. Berkovich'in "Variationsona Theme by Paganini" eseri ile "I. Berkovich En İyi Yorumu Özel Ödülü"nü kazandı. Akyol da "Wieniawki Eserinin En İyi Yorumcusu Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Keman öğrencisi Neva Ecmal Bildik de Belçika'nın Brüksel şehrinde bu yıl internet üzerinden düzenlenen 13. Grumiaux International Competition Yarışması'nda ikinci oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı