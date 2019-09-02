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Mersin’de mimari düzenleme ve yenileme çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte mimari düzenleme ve yenileme planıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmalara hazırlanıyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
Mersin’de mimari düzenleme ve yenileme çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte mimari düzenleme ve yenileme planıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmalara hazırlanıyor.


Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönemde kent için planladığı mimari ve çevre düzenlemelerine ilişkin çalışmalar, Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy tarafından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanlarıyla paylaşıldı. Özellikle kent merkezinde mimari yapıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmalara gitmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil alanlarını çoğaltıp, Mersin’i daha yaşanılır bir şehir olmaya hazırlıyor. Sık sık Mersin’in kültür ve sanat şehri olacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla, yeni dönem kent planlamasında işlevsiz yapıların dönüştürülerek, kültür-sanat faaliyetlerinde kullanılması planlanırken, yine istihdam sorununun çözümü için de çalışmaları sürdürülen Kariyer Merkezi’nin yer temini plan dahiline alındı. Ayrıca, yürütülecek çalışmalarla kentte çevre kirliliklerinin de önüne geçileceği vurgulandı. Büyükşehir Belediyesi’nin kent planlaması kapsamında bütüncül plan yoluna gidilebileceğini iş insanlarıyla paylaşan Ulusoy, bu yolla 1995 Koruma İmar Planı’na dönülerek tek tek yapılara müdahale etme olanağı verilebileceğini ifade etti. Mersin’in temiz ve yeşil bir kent olacağını vurgulayan Ulusoy, “Mersin’in yeşil dokusu çok az. Yani bizim kamusal alan dediğimiz, insanların rahat gidip geldiği, oturduğu, gölgesinden faydalandığı alan sayısı çok sınırlı. Şimdi bunun, bundan sonrasında çoğaltılmasıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz” dedi.


Toplantıda, Mersin’in merkezinde ve ilçelerinde yapılacak çalışmalardan, özellikle merak edilen iki tarihi bina üzerinde detaylı açıklamalar yapıldı. Mersin’in kanayan yarası olan betonlaşmaya çözüm bulmak için merkezde yer alan Uray Caddesi yaya bölgesi üzerindeki yapılar ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere farklı birçok bölgede yenileme ve düzenleme çalışmalarına gitmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, tarihi mimarilerin de restore edilerek, Mersin’e kazandırılmasını amaçlıyor. Merkezde tarihi taş bina, karamancılar konağı, kasaplar çarşısı gibi mekanların kente artı değer katması için girişimler gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde yer alan tarihi taş bina ve karamancılar konağı için çeşitli projeler öngörülürken, taş binanın şehir müzesi olmasına yönelik proje onay aşamasına geldi. Kentin geçmişinin yazılı, görsel ve dijital formlarda sergileneceği şehir müzesi, kentin hafızasını koruyan önemli bir merkeze dönüşecek. Karamancılar konağının projesi devam ederken, binanın olumsuz koşulları nedeniyle askı sürecine geçildi. Çalışmaları tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde kentin paydaşlarıyla hangi amaçla kullanılacağına karar verilecek.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:42
  1. kültür
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