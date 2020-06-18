  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de kuyumcuları dolandıran zanlı Adana'da sahte altın satmak isterken yakalandı

Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:28:21 -
Mersin'de kuyumcuları dolandıran zanlı Adana'da sahte altın satmak isterken yakalandı

ADANA (AA) - Mersin'de üç kuyumcuya sahte altın kolye sattığı, Adana'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren M.E. (17), yanında getirdiği ve altın olduğunu belirttiği kolyeyi satmak istedi.

Kuyumcu çalışanı şüphe üzerine, meslektaşlarının sosyal medyadan daha önce Mersin'de 3 kuyumcunun sahte altın kolyeyle dolandırılmasıyla ilgili paylaştığı zanlıya ait fotoğrafı cep telefonundan kontrol etti.

Karşısındakinin aynı kişi olduğunu fark eden çalışan, dükkanındaki diğer personelle şüpheliyi yakalayıp durumu polise bildirdi.

Kuyumcuya sahte altın vermeye çalıştığı belirlenen M.E, daha önce de 3 kuyumcunun dolandırılması olayına karıştığı gerekçesiyle soruşturmayı yürüten Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

- Yakalanma anı güvenlik kamerasında

İş yeri sahibi Bülent Dalyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahte altını veren M.E'nin yakalandığı sırada bağırıp kaçmaya çalıştığını söyledi.

Dalyan, şüphelinin yakalanmaması halinde birçok kuyumcuyu dolandırmaya çalışabileceğini belirterek, "Mersin'de sahte altınla bazı arkadaşlarımız dolandırıldı. Çalışanımızın dikkati sayesinde şüpheliyi yakalayıp polise teslim ettik." ifadesini kullandı.

Kuyumcudaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli M.E, yanında getirdiği kolyeyi çalışana gösteriyor. Daha sonra çalışan, kolyeyi inceleyip cep telefonunu açıyor. Bir süre sonra ise kuyumcu personeli zanlıyı yakalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı