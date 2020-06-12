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Aktüel

Mersin'de "Kovid-19" testi pozitif çıkan belediye çalışanı ve temaslı 7 işçi gözetimde

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:01:49 -
Mersin'de "Kovid-19" testi pozitif çıkan belediye çalışanı ve temaslı 7 işçi gözetimde

MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan belediye çalışanı ile temas ettiği 7 işçinin hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Gültak, yazılı açıklamasında, tanı konan personelin Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti.

Personelin temas ettiği 7 çalışanın da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü kaydeden Gültak, "7 çalışanın testleri tamamlandı. 14 günlük gözetim sürelerini evlerinde geçirecekler." ifadesini kullandı.

Gültak, belediye binasındaki Kovid-19 tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını bildirdi.

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