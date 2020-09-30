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Aktüel Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını
Aktüel

Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını

Baskın, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:50:26 -
Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadan gerçekleştirilen düğünde 10 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir düğün salonunda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı istihbaratını alan ekipler, mekana baskın düzenledi.

İşletme sahibi, orkestra sorumlusu ve 8 kişiye toplam 11 bin 250 lira ceza uygulayan ekipler, düğünü de sonlandırdı.

Salonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin geldiğini gören bazı kişilerin pistte dans edenleri uyarması ve ekiplerin salona girmesiyle davetlilerin masalarına oturmak için koşuşturması yer alıyor.

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