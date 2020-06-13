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Mersin'de Kovid-19 şüphesi bulunan belediye işçilerinin testi negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:54:02 -
Mersin'de Kovid-19 şüphesi bulunan belediye işçilerinin testi negatif çıktı

MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan belediye çalışanıyla temas ettikleri için gözetim altına alınan 7 kişide virüse rastlanmadığını bildirdi.

Gültak, yazılı açıklamasında, tanı konan personelin Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Personelle temas ettikleri için tedbir amaçlı hastaneye götürülen 7 kişinin Kovid-19 testlerinin negatif çıktığını ifade eden Gültak, bu çalışanların 14 günlük gözetim süresini evlerinde geçireceklerini kaydetti.

Gültak, belediyenin vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "Belediye binası ve tüm odalar dezenfekte edildi. İş ve işlemleri için binaya gelen vatandaşlara yönelik tedbirler en üst seviyede uygulanıyor. Maskesiz girişin yasak olduğu hizmet binasındaki personelin de sürekli ateşleri ölçülüyor." bilgisini verdi.


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