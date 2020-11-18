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Gündem Mersin'de korkutan patlama
Gündem

Mersin'de korkutan patlama

Mersin Silifke'de bulunan bir dinlenme tesisinin bodrum katında bulunan su ısıtma tankı patladı. 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:15:00 -
Mersin'de korkutan patlama

Mersin'in Silifke ilçesinde, dinlenme tesisinin bodrum katındaki su ısıtma tankı patladı.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle yaralanan tesis müdürü Yücel A. (51), ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, patlamanın, kazan dairesindeki su ısıtma tankındaki basınç yükselmesi nedeniyle yaşandığını belirledi.

Hasarın da oluştuğu olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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