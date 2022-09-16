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Gündem Mersin'de korkutan deprem
Gündem

Mersin'de korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 07:43:00 -
Mersin'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 04.56'da merkez üssü Mersin'in Aydıncık ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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