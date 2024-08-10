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Yaşam Mersin'de korkunç olay! Çenesine korkuluk saplandı
Yaşam

Mersin'de korkunç olay! Çenesine korkuluk saplandı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 20:06:00 -
Mersin'de korkunç olay! Çenesine korkuluk saplandı

Mersin'de 7 yaşındaki çocuğun çenesine korkuluk demiri saplandı.

Mersin'de evinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki çocuğun kafasına korkuluk demiri saplandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki kız çocuğunun dengesini kaybederek düşmesi sonucu çenesine korkuluk demiri saplandı. Ok gibi saplanan demir korkuluğun acısıyla çığlıklar atan çocuğun yardımına koşan apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaralı çocuk olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kestiği demir ile birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun ameliyata alınması amacıyla çene kısmından giren demir, doktor gözetiminde alt kısmından kesildi. Çocuğun hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.

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