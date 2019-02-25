0553 313 94 23

Mersin’de "Kocamaz" kararına tepki

Mersin İl Seçim Kurulu’nun, İYİ Parti’den geciken liste nedeniyle aday olmayan Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’den de aday olamayacağına karar vermesi, Kocamaz taraftarlarının tepkisine neden oldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:24
Mersin’de "Kocamaz" kararına tepki

Mersin İl Seçim Kurulu’nun, İYİ Parti’den geciken liste nedeniyle aday olmayan Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’den de aday olamayacağına karar vermesi, Kocamaz taraftarlarının tepkisine neden oldu.


Kocamaz’ı destekleyenler, merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel semtindeki seçim bürosuna geldi. Seçim bürosu önünde toplanan kalabalık, attıkları sloganlarla Kocamaz’a destek verirken, alınan karara tepki gösterdiler.


İl Seçim Kurulu’nun kararına tepki gösteren vatandalar, Kocamaz’ın hizmetlerin engellenmeye ve siyaseten önünün kesilmeye çalışıldığını söylediler.


Kocamaz taraftarlarının seçim bürosu önündeki bekleyişi sürüyor.



Bugüne nasıl gelindi


Burhanettin Kocamaz, 30 Mart 2014’te MHP’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 20 Kasım 2018 tarininde yerel seçimler için yeniden aday gösterilmeyince MHP’den istifa etti. Kocamaz, 4 Aralık 2018 tarihinde İYİ Parti’ye geçtiğini açıkladı. 24 Aralık’ta İYİ Parti, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Burhanettin Kocamaz’ı gösterdi. 19 Şubat 2019 tarihinde resmi adaylığı, gerekli evrak İl Seçim Kurulu’na zamanında teslim edilmeyince gerçekleşmedi. 21 Şubat’ta adaylık için Demokrat Parte formülü bulundu. Kocamaz seçimler için DP’den aday oldu.


Mersin İl Seçim Kuruluna verilen 5 itiraz dilekçesinde Siyasi Partiler Kanunu’nun 37’nci ve 40’ıncı maddelerine işaret edildi. Kocamaz’ın Demokrat Parti’den de aday olamayacağı vurgulandı.



Nihai kararı YSK verecek


Kocamaz ve Demokrat Parti’nin bu karara itiraz hakkı bulunuyor. 27 Şubat Çarşamba gününe kadar İl Seçim Kurulu kararı YSK’ya taşınabilecek. YSK, bu başvuruyu 1 Mart’a kadar karara bağlayacak. YSK’nın vereceği karar kesin olacak.


Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda daha önce de verdiği kararda, "Siyasi partiler seçim takvimine bağlı olarak aday listelerini ve ilgili evrakını ilgili ilçe seçim kuruluna öngörülen sürede vermeleri gerekirken, bu süreden sonra verilen aday listeleri, ilgili ilçe seçim kurulunca süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişilerin, Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir" ifadeleri yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medreseler'den Mısır açıklaması: Artık son verin
    1. Medreseler'den Mısır açıklaması: Artık..
    2. BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu
    3. Özhaseki'den TEMAD'a ziyaret
    4. Kırklareli yarın okullar tatil mi |..
    5. Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar..
    6. Rehber köpeklere yönelik farkındalık..
    7. Hocalı Katliamı'nın 27. yılı
    8. Diktatör Esed rejimi İdlib'i vurdu!..
    9. Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay..
    10. AK Parti'nin Tokat mitingi
    11. Erdoğan'dan adrese teslim yeni parti..
    12. Kaçarken çamura saplanan hırsızlık..
    13. Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri..
    14. New York borsası yükselişle açıldı
    15. "Örtülü değildir, bu ittifak artık..
    16. Çinli turizmciler tava ciğere hayran..
    17. Çanakkale'de yarın 26 Şubat Salı..
    18. Çok sert açıklama: Sularımıza biraz..
    19. "Hocalı Katliamı İnsanlığın Vicdanıyla..
    20. Ali Koç: Allah'ın izniyle kazanacağız
    21. Hakem Özge Kanbay hayatını kaybetti
    22. Katarlı öğrencilerden Mısır'daki..
    23. Samsun’da ‘Herkes İçin Sağlık’ diyeli..
    24. Çobanoğlu, ‘Gelenekten Geleceğe’..
    25. İstanbul’da kaybolan genç kızdan 4..
    26. Muğlalı yazara ‘Vedat Günyol Deneme..
    27. Kapalıçarşı'da altın
    28. İmamoğlu: “Şişli’nin gördüğü en güzel..
    29. Sabahattin Ali, doğduğu yer..
    30. Sucuk fabrikasında korkutan yangın
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler