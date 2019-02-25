Mersin’de "Kocamaz" kararına tepki

Mersin İl Seçim Kurulu’nun, İYİ Parti’den geciken liste nedeniyle aday olmayan Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’den de aday olamayacağına karar vermesi, Kocamaz taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Kocamaz’ı destekleyenler, merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel semtindeki seçim bürosuna geldi. Seçim bürosu önünde toplanan kalabalık, attıkları sloganlarla Kocamaz’a destek verirken, alınan karara tepki gösterdiler.

İl Seçim Kurulu’nun kararına tepki gösteren vatandalar, Kocamaz’ın hizmetlerin engellenmeye ve siyaseten önünün kesilmeye çalışıldığını söylediler.

Kocamaz taraftarlarının seçim bürosu önündeki bekleyişi sürüyor.

Bugüne nasıl gelindi

Burhanettin Kocamaz, 30 Mart 2014’te MHP’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 20 Kasım 2018 tarininde yerel seçimler için yeniden aday gösterilmeyince MHP’den istifa etti. Kocamaz, 4 Aralık 2018 tarihinde İYİ Parti’ye geçtiğini açıkladı. 24 Aralık’ta İYİ Parti, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Burhanettin Kocamaz’ı gösterdi. 19 Şubat 2019 tarihinde resmi adaylığı, gerekli evrak İl Seçim Kurulu’na zamanında teslim edilmeyince gerçekleşmedi. 21 Şubat’ta adaylık için Demokrat Parte formülü bulundu. Kocamaz seçimler için DP’den aday oldu.

Mersin İl Seçim Kuruluna verilen 5 itiraz dilekçesinde Siyasi Partiler Kanunu’nun 37’nci ve 40’ıncı maddelerine işaret edildi. Kocamaz’ın Demokrat Parti’den de aday olamayacağı vurgulandı.

Nihai kararı YSK verecek

Kocamaz ve Demokrat Parti’nin bu karara itiraz hakkı bulunuyor. 27 Şubat Çarşamba gününe kadar İl Seçim Kurulu kararı YSK’ya taşınabilecek. YSK, bu başvuruyu 1 Mart’a kadar karara bağlayacak. YSK’nın vereceği karar kesin olacak.

Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda daha önce de verdiği kararda, "Siyasi partiler seçim takvimine bağlı olarak aday listelerini ve ilgili evrakını ilgili ilçe seçim kuruluna öngörülen sürede vermeleri gerekirken, bu süreden sonra verilen aday listeleri, ilgili ilçe seçim kurulunca süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişilerin, Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir" ifadeleri yer alıyor.