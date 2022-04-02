Mersin'de kaza! 1 ölü
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Ahmet Ateş yönetimindeki 33 VS 280 plakalı otomobille, Ö.Ö. idaresindeki 33 VK 827 plakalı kamyon Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde çarpıştı.
Kazada araç içerisinde sıkışan Ahmet Ateş hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ateş'in cansız bedeni, olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.