Mersin'de karısını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu. Sağlık problemleri nedeniyle hastaneye götürülen tutuklu sanık Habip Demir ise duruşmaya gelmedi.

Tanık olarak dinlenen maktul Emine Demir'in kız kardeşi F.Z, ablasının, eniştesini aldattığı iddialarını yalanladı.

"Ablamın başka biriyle ilişkisi kesinlikle olmamıştır." diyen F.Z, "Sanığın verdiği isimler benim iş arkadaşlarım. Ablamla alakası yok. Sanık ablamı çok kıskanıyordu, yanında kimi görse dostuymuş gibi düşünüyordu." şeklinde konuştu.

Sanığın cinayetin ardından kahvaltı için kendilerine geldiğini ileri süren F.Z, "Olaydan önce ablamların evinde kahvaltı yapmıştık. Olaydan sonraki gün de bizde kahvaltı yapacaktık. Sanık, ablamı öldürdükten sonra bize kahvaltıya geldi. Ablamı işte sanıyordum. Sanık, ablamın rahatsız olduğu için evde uyuduğunu söyledi. Ben işe gittikten sonra ablamın öldürüldüğünü öğrendim." ifadelerini kullandı.

Ailenin komşusu Ş.Y. ise çiftin herhangi bir kavgasına tanık olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan, Mersin Kadın Platformu üyeleri, duruşma öncesinde adliye önünde eylem yaptı.

Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan 6 çocuk annesi Emine Demir'in (39), 18 Aralık 2019'da bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmiş, zanlı koca Habip Demir Adana'da yakalanıp tutuklanmıştı. Demir hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.