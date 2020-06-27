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Aktüel

Mersin'de kanyonda suya düşen kadın boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-27 21:53:15 -
Mersin'de kanyonda suya düşen kadın boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kanyonda su almaya çalışırken dengesini kaybedip düşen kadın boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu'na kardeşi ile giden Zehra A. (26), kovayla su almaya çalışırken ayağının kayması sonucu suya düşüp akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri arama çalışmasında Zehra A'nın cesedine düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta ulaştı.

Zehra A'nın cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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