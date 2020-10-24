Mersin'de kahvehanedeki 18 kişi ve işletmeciye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 kişi ve işletmeciye 900'er lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiğini belirledi.
Ekipler, mekanda maske takmayan 18 kişiye ve işletme sahibine 900'er lira ceza kesti.