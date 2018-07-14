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Mersin'de kahreden olay! Baba kız boğularak can verdi

Mersin'de serinlemek için denize giren Cengiz Başoğlu ve 14 yaşındaki Sedanur Başoğlu boğularak hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:31
Mersin'de kahreden olay! Baba kız boğularak can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cengiz Başoğlu (54) ile kızı Sedanur Başoğlu (14), serinlemek için girdiği denizde, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Irmağı ile Akdeniz'in birleştiği noktada Cengiz Başoğlu, kızları Sedanur ve Başak Başoğlu (10) ile denize girdi. Başoğlu ve kızları, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Baba ve iki kızının yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Cengiz Başoğlu ile Sedanur ve Başak Başoğlu, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Cengiz Başoğlu ile kızı Sedanur Başoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:31
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