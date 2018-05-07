Mersin'de kaçak kazı operasyonu!

Mersin'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda tarihi eserin olduğu Erdemli ilçesinin kırsal alanında kaçak kazı yapıldığını tespit eden ekipler, harekete geçti.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık Şube Müdürlüğü polislerinin ortak operasyonunda 4 kişi, kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Zanlılarla birlikte benzinli jeneratör, matkap, elektrik kablosu, balyoz, kürek ve çapa gibi aletlerin yanı sıra gaz maskesi, dürbün, 686 gram anfo türü patlayıcı, 20 elektrikli fünye, bir dinamit lokumu ile 20 kilogram kaya kırıcı toz ile 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.