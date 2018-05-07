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Mersin'de kaçak kazı operasyonu!

Kaçak kazı yaparken suçüstü  yakalanan 4 kişiyle birlikte 686 gram anfo türü patlayıcı, 20 elektrikli fünye,  bir dinamit lokumu ile 20 kilogram kaya kırıcı toz ele geçirildi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:46
Mersin'de kaçak kazı operasyonu!

Mersin'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4  şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda tarihi eserin olduğu Erdemli ilçesinin  kırsal alanında kaçak kazı yapıldığını tespit eden ekipler, harekete geçti.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık Şube  Müdürlüğü polislerinin ortak operasyonunda 4 kişi, kazı yaparken suçüstü  yakalandı.

Zanlılarla birlikte benzinli jeneratör, matkap, elektrik kablosu,  balyoz, kürek ve çapa gibi aletlerin yanı sıra gaz maskesi, dürbün, 686 gram anfo  türü patlayıcı, 20 elektrikli fünye, bir dinamit lokumu ile 20 kilogram kaya  kırıcı toz ile 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:46
  1. Mersin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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