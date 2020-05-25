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Aktüel

Mersin’de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Mersin’de izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:50:53 -
Mersin’de izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Mersin’de izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde 3 şüpheliyi, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada bir adet dedektör, bir çapa, iki kürek, iki kazma, bir balyoz ve bir adet malina demir ele geçirildi.


Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’er lira idari para cezası uygulandı.

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