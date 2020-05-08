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Aktüel

Mersin'de inşa edilen "Millet Bahçesi" kapılarını Cumhuriyet Bayramı'nda açacak

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: - "Mersin'in ve Mersinlilerin hava alacağı, toplam 140 dönümlük büyük bir Millet Bahçesi yapılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:04:43 -
Mersin'de inşa edilen "Millet Bahçesi" kapılarını Cumhuriyet Bayramı'nda açacak

MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen Millet Bahçesi'ni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açmayı planladıklarını söyledi.

Gültak, merkez Akdeniz ilçesindeki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun 140 dönümlük yerine yapılan projenin çalışmalarını inceledi ve ekiplerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Gültak, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı.

Gültak, altyapı çalışmalarının bayram sonunda bitirileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üst yapı çalışmalarına geçtikten sonra burada çok daha farklı şeyler göreceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Lütfi Elvan'a çok teşekkür ediyoruz. Mersin'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Mersin'in ve Mersinlilerin hava alacağı, toplam 140 dönümlük büyük bir Millet Bahçesi yapılıyor."

Projeyi bir an önce vatandaşların kullanımına sunmayı amaçladıklarını kaydeden Gültak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılış yapmayı hedeflediklerini söyledi.

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